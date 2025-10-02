Calabria Tridico usa l’arma del fango Occhiuto lo smentisce | Vergognoso Non ho ricevuto un altro avviso di garanzia

La Calabria affronta gli ultimi due giorni della campagna elettorale prima delle elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi. Il presidente uscente di centrodestra, Roberto Occhiuto, dimessosi lo scorso 30 luglio, dopo un avviso di garanzia, sfiderà Pasquale Tridico, l’uomo del reddito di cittadinanza, per il centrosinistra. Terzo incomodo, Pasquale Toscano, candidato per Democrazia Sovrana e Popolare. Gli ultimi sondaggi pubblicati nei tempi di legge davano Occhiuto in una forbice tra il 54 e il 57%. Ma il confronto su Sky è stato pieno di veleni, con il candidato del centrosinistra che ha accusato Occhiuto, falsamente, di essere destinatario di un altro avviso di garanzia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

