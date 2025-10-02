Caivano Piantedosi Stesa è stata gesto di disperazione dei clan Il titolare del Viminale incontra don Patriciello

"Nella stesa avvenuta sabato scorso a Caivano "vedo addirittura una componente positiva, come l'atto che anticipa una sorta di irritazione, di disperazione. Evidentemente è il frutto di un momento in cui qualcuno ha pensato di dover dare un segnale, altrimenti qualcuno si convince che hanno perso". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, all'evento "Panorama on the road" a Napoli. "Il decreto Caivano funziona - ha aggiunto Piantedosi - lo riconoscono tutti. Ci sono segnali molto importanti e positivi, come i risultati dell'azione di impatto che le forze dell'ordine hanno messo in campo, primi segnali di un'azione tesa a ricreare quei riferimenti di carattere sociale nei confronti della popolazione soprattutto giovanile di quei territori". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caivano, Piantedosi, "Stesa è stata gesto di disperazione dei clan". Il titolare del Viminale incontra don Patriciello

