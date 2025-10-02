Caffè Carlino - Tour #140 | Modena
Da 140 anni siamo al fianco dei nostri lettori, ogni giorno. È questo lo spirito che guida Il Resto del Carlino e che, nel tempo, ha rafforzato la sua presenza con redazioni ben radicate tra Emilia e Marche. Una scelta dettata dalla volontà di rimanere vicini ai territori e alle persone che li animano. Proprio come accadrà a Modena il 6 ottobre alle ore 18:00, presso il Teatro della Fondazione San Carlo. Qui, il nostro viaggio tra le eccellenze locali farà tappa con una serata speciale che vedrà protagonisti alcuni ospiti che hanno reso orgogliosa la città nei campi della cultura pop, della gastronomia, dell’impresa, dello sport e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: caff - carlino
I giornalisti de il Resto del Carlino vi aspettano sotto i portici della storica Neri Pasticceria Caffetteria in via Saragozza, 81, per commentare il pre-partita in un’atmosfera unica e coinvolgente. Segui con noi il pre-partita di: ASTON VILLA–BOLOGNA - facebook.com Vai su Facebook
Carlino in tour a Faenza per i 140 anni: i problemi del territorio e lo spirito romagnolo - Le celebrazioni dei 140 anni del Resto del Carlino hanno fatto tappa oggi pomeriggio a Faenza (foto) ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Caffè Carlino - Tour #140 | Reggio Emilia - Da oltre un secolo accompagniamo i nostri lettori nella vita di tutti i giorni: è la missione de il Resto del Carlino che ha consolidato la sua rete editoriale dall'Emilia alle Marche. Segnala ilrestodelcarlino.it