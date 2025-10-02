Caffè Carlino - Tour #140 | Modena

Da 140 anni siamo al fianco dei nostri lettori, ogni giorno. È questo lo spirito che guida Il Resto del Carlino e che, nel tempo, ha rafforzato la sua presenza con redazioni ben radicate tra Emilia e Marche. Una scelta dettata dalla volontà di rimanere vicini ai territori e alle persone che li animano. Proprio come accadrà a Modena il 6 ottobre alle ore 18:00, presso il Teatro della Fondazione San Carlo. Qui, il nostro viaggio tra le eccellenze locali farà tappa con una serata speciale che vedrà protagonisti alcuni ospiti che hanno reso orgogliosa la città nei campi della cultura pop, della gastronomia, dell’impresa, dello sport e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it