Caffè a 1 euro per i fiorentini nello storico Rivoire | Un invito a tornare in centro

Firenze, 2 ottobre 2025 – Caffè al costo di un (solo) euro. Non stiamo parlando di prezzi di 4-5 anni fa ma dell’attualissimo ottobre 2025, per di più nella centralissima Firenze. E’ l’iniziativa lanciata dallo storico caffè Rivoire in piazza della Signoria. Il fine è quello di riportare i fiorentini in centro. Giornata nazionale dei locali storici d’Italia, ecco le attività toscane che aprono le loro porte Dunque caffè servito al bancone a un euro anziché a 1,80, ne potranno beneficiare tutti i residenti del Comune di Firenze e dei Comuni limitrofi: Fiesole, Scandicci, Impruneta, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, sia italiani sia stranieri residenti in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
