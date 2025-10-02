Caffaro ha continuato a inquinare Il pm chiede le condanne dei manager
Brescia – Caffaro Brescia? “Uno degli esempi più emblematici di ricerca del profitto a discapito dell’ambiente. Ha continuato a inquinare spargendo clorati, cromo esavalente, Pcb peggiorando una situazione già critica sotto il profilo ambientale”. Il Pm Donato Greco dopo avere studiato per anni la vicenda del polo chimico di via Milano, un tempo produttore dei cancerogeni Pcb e poi dagli anni ‘80 di pastiglie di cloro fino allo stop imposto nel 2019 dalla Provincia, che revocò l’Aia, ha tirato le sue conclusioni. E al giudice Francesca Grassani ha chiesto quattro condanne: 3 anni e 4 mesi per Antonio Todisco, Alessandro Quadrelli, Alessandro Francesconi e un anno e 6 mesi per Vitantonio Balacco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
