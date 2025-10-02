Cade velivolo dell' Aeronautica | 2 morti
Aereo in addestramento sul cielo di Sabaudia, si schianta al suolo. Morti i piloti, il comandante del 70° Stormo di Latina, colonnello Simone Mettini, 48 anni, e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli, 19 anni di Alatri. Tragedia per l'aeronautica militare, ieri mattina, quando i radar della torre di controllo dell'aeroporto Enrico Comani perdono ogni contatto con il biposto T-260B decollato da poco. Nessun may day, solo la certezza che il piccolo velivolo aveva abbandonato la rotta scomparendo dalla traiettoria stabilita. Immediate le ricerche dell'aereo con ogni mezzo per tutto il Parco Nazionale del Circeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
