Cade in bici a Fidenza | il figlio di un anno e mezzo al Maggiore

È ricoverato al pronto soccorso pediatrico del Maggiore di Parma il bimbo di un anno e mezzo che si trovava con la madre a bordo di una bicicletta, coinvolta in un incidente in piazzale Matteotti a Fidenza, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre.La conducente è caduta a terra, per cause in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Fidenza, donna in bici cade in piazzale Matteotti: il suo bimbo di 18 mesi portato al Maggiore - La mamma è caduta con la bicicletta in piazzale Matteotti a Fidenza poco dopo le 16 e a riportare le conseguenze peggiori è stato il figlioletto di un anno e mezzo in bici con lei.