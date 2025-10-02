Caddy e risciò c’è il bando Solo 4 ore per partecipare A metà ottobre il ’pec day’

di Antonio Passanese FIRENZE Nonostante le proteste delle società che si occupano di trasporto turistico e la minaccia di ricorsi al Tar, richieste di risarcimenti danni con tanto di manifestazione l’8 ottobre alle 11 in piazza Signoria, Palazzo Vecchio tira dritto. E conferma lo stop di golf car, risciò e caddy in area Unesco dal 15 ottobre. Ieri, oltretutto, sul sito istituzionale del Comune è comparso il bando, rivolto ad agenzie viaggi e tour operator, per il rilascio dei 24 nulla osta indispensabili per prestare servizio nei due percorsi previsti dal regolamento. Per inoltrare la domanda (esclusivamente via pec), agenzie e tour operator avranno solo 4 ore a disposizione – dalle 9 alle 13 del 15 ottobre – mentre bisognerà attendere fino al 22 dello stesso mese per capire chi si sarà aggiudicato le autorizzazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

