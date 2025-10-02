Cacciavite dinamometrico con display e 46 punte | il kit completo in offerta flash
Uno strumento professionale a poco prezzo: il cacciavite dinamometrico digitale è oggi in offerta a 53,10 euro, con uno sconto dell'11%. Il dispositivo offre una precisione dichiarata all’1% e un intervallo di coppia regolabile tra 0,09 e 6 Nm, adatto a biciclette, dispositivi elettronici e altri componenti delicati. Il kit comprende, inoltre, 40 bit in acciaio e una valigetta compatta per contenere tutti gli accessori extra. Completa l’ordine al volo Caratteristiche tecniche: attenzione ai dettagli. Uno degli aspetti più rilevanti di questo dispositivo è la precisione dichiarata all’1%, che permette di lavorare su componenti delicati con la sicurezza di non incorrere in errori di serraggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
cacciavite - dinamometrico
