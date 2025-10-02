Buy Tuscany 2025 Costa degli Etruschi vetrina del turismo toscano
SAN VINCENZO – Si è chiusa con numeri da record la 17esima edizione di Buy Tuscany, l’evento B2B organizzato da Toscana Promozione Turistica per mettere in contatto l’offerta regionale con i mercati internazionali. Dal 29 settembre all’1 ottobre, la Costa degli Etruschi è stata il cuore pulsante di una manifestazione che ha fatto registrare la partecipazione più alta di sempre. Il Garden Toscana Resort di San Vincenzo ha ospitato la giornata clou di ieri (1 ottobre): 160 seller toscani hanno incontrato circa 200 buyer provenienti da 42 Paesi, stabilendo un nuovo primato sia per la presenza locale sia per quella internazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: tuscany - costa
