Buste paga più pesanti e fondi alla sanità | il governo presenta le architravi della Manovra

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la manovra "si darà luogo a una ricomposizione del prelievo fiscale riducendo l'incidenza del carico sui redditi da lavoro e si garantirà un ulteriore rifinanziamento del fondo sanitario nazionale". Lo rende noto il ministero dell'economia al termine del consiglio dei ministri che ha. 🔗 Leggi su Today.it

