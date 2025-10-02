BusItalia rinnova la flotta partendo dalla Calabria | 111 nuovi autobus entro dicembre 2025

Nell’ambito della propria strategia di modernizzazione e sostenibilità, Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), avvia un ambizioso piano di rinnovo e potenziamento della flotta autobus, con l’obiettivo di offrire soluzioni di mobilità integrate e di alta qualità, capaci di rispondere in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it