Business plan e fisco | perché è importante integrarli fin dall’inizio

Una guida pratica per imprenditori e professionisti che vogliono pianificare la crescita senza sorprese fiscali. Quando si avvia un’impresa o una nuova attività professionale, la redazione del business plan rappresenta un passaggio imprescindibile. Spesso, però, questo documento viene pensato solo in termini di marketing, finanza e sviluppo commerciale, trascurando un aspetto fondamentale: l’integrazione con la pianificazione fiscale. Un business plan che non tiene conto del fisco rischia infatti di restituire una fotografia incompleta, portando a stime di costi e ricavi poco realistiche. Le imposte, i contributi previdenziali, le agevolazioni e gli eventuali regimi fiscali agevolati devono essere valutati fin dall’inizio per evitare sorprese future. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it