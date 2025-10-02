Bus scuole e servizi pubblici | disagi in vista per lo sciopero generale del 3 ottobre

Modenatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 3 ottobre a Modena e nel resto del Paese sarà sciopero generale. Verranno coinvolti tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata: scuole, trasporti e servizi a rischio. Saranno garantite tuttavia le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scuole - servizi

Nidi e scuole d'infanzia, altri 26 milioni di euro da distribuire tra Comuni e Unioni per potenziare i servizi

Nidi e scuole dell’infanzia, in Emilia Romagna 34 milioni di euro per rafforzare o servizi nel 2025

Servizi educativi: online l’avviso per le supplenze nelle scuole di infanzia comunali. Domande aperte

bus scuole servizi pubbliciSciopero venerdì 3 ottobre: trasporti, scuole, sanità e autostrade a rischio caos - Scatta un minuto dopo la mezzanotte lo sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private, che coinvolge trasporti, autostrade, ... espansionetv.it scrive

bus scuole servizi pubbliciVenerdì 3 lo sciopero generale: dai trasporti alla scuola, le fasce per ogni settore - Lo sciopero generale proclamato per domani dalla Cgil e dall'Unione dei sindacati di base, riguarda tutti i settori pubblici e privati. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bus Scuole Servizi Pubblici