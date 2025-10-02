Bus scuole e servizi pubblici | disagi in vista per lo sciopero generale del 3 ottobre

Venerdì 3 ottobre a Modena e nel resto del Paese sarà sciopero generale. Verranno coinvolti tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata: scuole, trasporti e servizi a rischio. Saranno garantite tuttavia le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it