Bus ospedali scuole e treni a rischio Orari e modalità dello sciopero del 3 ottobre

Venerdì 3 ottobre a Bologna e nel resto del Paese sarà sciopero generale. Verranno coinvolti tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata: scuole, trasporti e servizi a rischio. Saranno garantite tuttavia le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: ospedali - scuole

Meloni a Zelensky: “Impegni da oltre 10 miliardi. Ricostruiremo ciò che è indispensabile: strade, ponti, scuole e ospedali” (video)

Virus, ospedali, scuole: nasce in Friuli il polo della sanificazione hi-tech

Consip scommette su 2,1 miliardi: il nuovo Sistema Dinamico promette cantieri hi-tech, energia green e sicurezza antisismica per scuole, ospedali e tribuna

Dagli ospedali alle scuole: la mappa dei siti di Roma che sono ancora contaminati dall'amianto Vai su Facebook

La pace si costruisce con gesti concreti: scuole con la luce accesa, ospedali funzionanti, diritti garantiti. APIQA aderisce a “Energia per la vita – Cuba”. Partecipa anche tu: https://apiqa.it/campagna-energia-per-la-vita-cuba/… #ApiqaPerLaPace - X Vai su X

Sciopero generale 3 ottobre 2025 a Genova: corteo, scuole, bus e treni - In continuità con lo sciopero di sabato 22 settembre, l'agitazione promossa da Si Cobas per venerdì 3 ottobre 2025 - Come scrive mentelocale.it

Sciopero generale anche in Liguria: scuola, treni e autobus a rischio. Ecco chi aderisce - Sono già numerosi gli scioperi in programma da lunedì prossimo e fino a metà novembre, sia nazionali che locali. Scrive primocanale.it