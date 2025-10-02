Bus e disagi tra gli studenti Federconsumatori | Criticità su varie linee trovare una soluzione rapida
Dalla soppressione di corse sulla linea 8 a criticità sulla linea 29 scolastica. Con l’avvio dell’anno scolastico, Federconsumatori Rimini ha raccolto numerose segnalazioni da parte di studenti e famiglie riguardanti criticità nel servizio di trasporto pubblico nella città di Rimini. Tema già al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: disagi - studenti
