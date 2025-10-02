Bus all’idrogeno E chi va al lavoro in bicicletta ci guadagna

Negli ultimi anni il Comune di Ferrara ha realizzato numerosi interventi volti a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare. Un impegno importante ha riguardato il trasporto pubblico locale, con la realizzazione del deposito per autobus a idrogeno – Ferrara è la seconda città in Italia a dotarsi di questa tecnologia – e l’acquisto dei primi mezzi a idrogeno, caratterizzati da un impatto pari a zero sulle emissioni inquinanti. A questo si affiancano l’installazione di punti di ricarica per autobus elettrici e l’acquisto di nuovi mezzi elettrici destinati a potenziare il servizio urbano in un’ottica di mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

