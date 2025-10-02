Bus all’idrogeno E chi va al lavoro in bicicletta ci guadagna
Negli ultimi anni il Comune di Ferrara ha realizzato numerosi interventi volti a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare. Un impegno importante ha riguardato il trasporto pubblico locale, con la realizzazione del deposito per autobus a idrogeno – Ferrara è la seconda città in Italia a dotarsi di questa tecnologia – e l’acquisto dei primi mezzi a idrogeno, caratterizzati da un impatto pari a zero sulle emissioni inquinanti. A questo si affiancano l’installazione di punti di ricarica per autobus elettrici e l’acquisto di nuovi mezzi elettrici destinati a potenziare il servizio urbano in un’ottica di mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Energia pulita, lavoro e futuro per la Romagna. Il progetto Agnes, già approvato a livello ambientale, potrebbe garantire elettricità a tutta la Romagna grazie a eolico offshore, fotovoltaico galleggiante e idrogeno verde. Ma il Governo continua a bloccarlo. - facebook.com Vai su Facebook
Sono iniziati i lavori per la costruzione dell'Hydrogen Hub Trieste, nuovo Polo dell'#idrogeno verde. Il progetto è promosso da AcegasApsAmga e prevede la costruzione di un impianto di elettrolisi da 5 Mw e un parco fotovoltaico da 4,8 Mw. #ANSAAmbiente - X Vai su X
