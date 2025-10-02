Buona festa dei nonni oggi 2 ottobre | video immagini e gif di auguri
Si festeggia oggi, 2 ottobre, la festa dei nonni. Ideata nel 1978 dal presidente degli Stati Uniti Carter su proposta di Marian McQuadre, una casalinga della Virginia occidentale madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti. Negli Usa la ricorrenza viene festeggiata nella prima domenica di settembre. Festa dei nonni 2 ottobre, la celebrazione introdotta nel 2005. Nella tradizione cattolica le celebrazioni per i nonni sono state associate a S. Anna (26 luglio) e S. Gioacchino (16 agosto), i genitori di Maria e i nonni di Gesù. In Italia la festa dei nonni è stata introdotta nel 2005 con il decreto legge 159 del 31 luglio “quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: buona - festa
