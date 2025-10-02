Buon onomastico Angelo e Angela oggi 2 ottobre | video gif e immagini di auguri da condividere

Oggi, 2 ottobre, si festeggiano i Santi Angeli custodi e tutti coloro battezzati con il nome di Angelo, Angela e Angelica. Secondo la tradizione cristiana l’ angelo custode accompagna ogni essere umano nel suo percorso terreno con lo scopo di allontanare le tentazioni e debolezze. Viene invocato con la tradizionale preghiera dell’ Angelo di Dio. La Chiesa, fedele interprete della parola di Dio, istituì l’odierna festa in onore degli Angeli Custodi, per esortare i fedeli ad onorarli in modo particolare. L’invocazione con la tradizionale preghiera dell’Angelo di Dio. Degli angeli custodi Papa Pio X disse: «Si dicono custodi gli angeli che Dio ha destinato per custodirci e guidarci nella strada della salute» e l’angelo custode «ci assiste con buone ispirazioni, e, col ricordarci i nostri doveri, ci guida nel cammino del bene; offre a Dio le nostre preghiere e ci ottiene le sue grazie». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

