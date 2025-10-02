Buon compleanno Romina Power Sting Francesca Dellera

Romadailynews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, Tullio Pericoli, Sandro Magister, Antonio Di Pietro, Giuliano Molossi, Massimo Gramellini, Stefano Intini, Stefano Rusconi, Renato Turano, Gianpaolo Dozzo, Francesco Molinari, Luca Abete, Adelmo Togliani, Stefano Lucchini, Matteo Branciamore, Chiara Bellei. Oggi 2 ottobre compiono gli anni: Giuseppe Putzolu, politico; Ferdinando Salleo, diplomatico, economista, scrittore; Tullio Pericoli, pittore, disegnatore; Silvio Ramat, poeta, saggista;  Josè Todaro, tenore; Paola Cavigliasso, politica; Elio Sicari, ex atleta; Luigi Alberto Colajanni, politico, scultore; Sandro Magister, giornalista; Ennio Fiaschi, ex calciatore; Oreste Vigorito, imprenditore, dirigente sportivo; Franco Narducci, politico; Angelo Bondi, allenatore pallacanestro; Pietro Algeri, ex ciclista, dirigente; Antonio Di Pietro, politico; Margherita Cogo, politica; Claudio Fragasso, regista, sceneggiatore, produttore; Oliviero Lacagnina, compositore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

buon compleanno romina power sting francesca dellera

© Romadailynews.it - Buon compleanno Romina Power, Sting, Francesca Dellera

In questa notizia si parla di: buon - compleanno

Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…

Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…

Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica, Marco di Vaio…

Cerca Video su questo argomento: Buon Compleanno Romina Power