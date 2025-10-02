Buon compleanno Peanuts!

Ildifforme.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I simpatici personaggi compiono 75 anni, ricordando l'eredità di Charles M. Schulz e l'attualità senza tempo delle sue strisce. Un evento celebrato in tutto il mondo per dare importanza ai piccoli gesti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

buon compleanno peanutsRomics, dal 2 al 5 ottobre la 35esima edizione alla Fiera di Roma: fumetti, musica, cosplay e il compleanno di «Peanuts» - Torna il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games con centinaia di eventi, mostre e oltre 350 stand di espositori del settore. Come scrive msn.com

Romics: 35^ edizione - Torna il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre. Da funweek.it

