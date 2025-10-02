Il Comune assicura trasparenza sul nuovo direttore degli Animosi, ma Simone Caffaz non è convinto sulla nomina di Tindaro Granata. Alla lunga interrogazione in cui Caffaz ha messo in luce presunte irregolarità del bando, la replica in aula è stata dell’assessore alla Cultura Gea Dazzi. "I tempi sono stati più lunghi del dovuto, per un sovraccarico degli uffici, ma non hanno impedito una procedura corretta e in trasparenza. Abbiamo fatto anche quest’anno, in partnership con Fondazione Toscana Spettacolo, un primo nucleo della stagione teatrale. Ci siamo resi conto che eravamo in difficoltà di gestione ed era opportuno avere un direttore per completare la stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bufera sulla nomina del teatro: "Spoilerare, gioco da turbativa. La nostra scelta è trasparente"