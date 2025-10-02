Bufera social su Benigni | l’attore beccato al volante senza cintura e al telefono

Golssip.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al volante senza cintura e con il telefono in mano. Questa è l'immagine di Benigni che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Golssip.it

bufera social su benigni l8217attore beccato al volante senza cintura e al telefono

© Golssip.it - Bufera social su Benigni: l’attore beccato al volante senza cintura e al telefono

In questa notizia si parla di: bufera - social

"Gigi Proietti rubò la mia idea": Beatrice Luzzi lancia un’accusa pesante e sui social è bufera

Telecronaca Sinner-Djokovic e la bufera social: perché Pero e Bertolucci sono finiti nel mirino

Federica Pellegrini nella bufera social dopo il trionfo di Sinner: la risposta che nessuno si aspettava

bufera social benigni l8217attoreAl volante senza cintura e al telefono, bufera social su Roberto Benigni - Questa è l'immagine di Roberto Benigni che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. msn.com scrive

Benigni in auto col cellulare, snobba pure i fan. È polemica: "Icona del comunismo radical chic" - Oltre ciò, l'attore e comico toscano avrebbe addirittura ignorato alcuni fan incrociati per strada. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bufera Social Benigni L8217attore