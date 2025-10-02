Buddy in piazza Garibaldi

L’associazione Spicelapis e Call me Buddy vi invitano a una giornata ricca di creatività, mercatini e attività per grandi e piccoli, in collaborazione con i commercianti di Piazza Garibaldi e Alveare Udine.Programma della giornataDalle 9.30 – Apertura Buddy MarketDalle 9.30 – Mosaico per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: buddy - piazza

Buddy in piazza Garibaldi

Prossimo appuntamento Buddy Market: Fagagna,12 ottobre Woofstock - il primo festival cino-musicale Info e iscirzioni per gli espositori: [email protected] Clicca "Parteciperò" e scopri il ricco programma Vai su Facebook

Piazza Garibaldi, privati in campo per sconfiggere degrado e illegalità - Ecco il sindacato Cgil che prenderà in gestione uno dei ... napoli.repubblica.it scrive

Piazza Garibaldi affidata ad associazioni e terzo settore. Chioschi in gestione ai privati ma vietati centri massaggi e sexy shop - Saranno aperti otto chioschi multifunzione, ognuno di 9,2 metri quadrati, dotati di servizi igienici. napoli.repubblica.it scrive