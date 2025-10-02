Bucchioni | Il centrocampo è fortissimo Leao non è ancora pronto
Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del Milan durante 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio. Ha parlato di Massimiliano Allegri, del grande centrocampo e delle condizioni di Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Bucchioni: “Estupinan non mi convince, mentre il centrocampo…”
Bucchioni: "Attenzione al Milan anche in chiave scudetto" - Enzo Bucchioni, su TMW Radio, ha parlato così del Milan: "L'anno scorso di questi tempi il Napoli aveva già dato qualche segnale, dopo la sconfitta a Verona. milannews.it scrive