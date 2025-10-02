Bucchioni | Il centrocampo è fortissimo Leao non è ancora pronto

Pianetamilan.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del Milan durante 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio. Ha parlato di Massimiliano Allegri, del grande centrocampo e delle condizioni di Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bucchioni il centrocampo 232 fortissimo leao non 232 ancora pronto

© Pianetamilan.it - Bucchioni: “Il centrocampo è fortissimo. Leao non è ancora pronto”

In questa notizia si parla di: bucchioni - centrocampo

Milan, Bucchioni: “Estupinan non mi convince, mentre il centrocampo…”

Bucchioni: "Attenzione al Milan anche in chiave scudetto" - Enzo Bucchioni, su TMW Radio, ha parlato così del Milan: "L'anno scorso di questi tempi il Napoli aveva già dato qualche segnale, dopo la sconfitta a Verona. milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bucchioni Centrocampo 232 Fortissimo