" Bruno Vespa ha ormai superato ogni limite. L'espressione sgradevole usata nei confronti di un attivista della Global Sumud Flotilla non fa altro che confermare quanto denunciamo da tempo: la Rai è un posto senza controllo; un'azienda dove imperversano troppi personaggi, il cui unico intento è promuovere le tesi del Governo. Da un lato tutto ciò non ci sorprende: l'artista Vespa si è da tempo spogliato dei panni del professionista, per indossare quelli del tifoso". Così l' Esecutivo Usigrai in una nota stigmatizza le parole usate dal giornalista a Porta a Porta ("Non ve ne fott*** niente di dare aiuti alle persone") durante un confronto con l'attivista Tony La Piccirella. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bruno Vespa contro mister Flotilla fa impazzire la Rai rossa