Bruno Vespa contro mister Flotilla fa impazzire la Rai rossa
" Bruno Vespa ha ormai superato ogni limite. L'espressione sgradevole usata nei confronti di un attivista della Global Sumud Flotilla non fa altro che confermare quanto denunciamo da tempo: la Rai è un posto senza controllo; un'azienda dove imperversano troppi personaggi, il cui unico intento è promuovere le tesi del Governo. Da un lato tutto ciò non ci sorprende: l'artista Vespa si è da tempo spogliato dei panni del professionista, per indossare quelli del tifoso". Così l' Esecutivo Usigrai in una nota stigmatizza le parole usate dal giornalista a Porta a Porta ("Non ve ne fott*** niente di dare aiuti alle persone") durante un confronto con l'attivista Tony La Piccirella. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: bruno - vespa
BRUNO VESPA PARLA DEGLI ASCOLTI DI AFFARI TUOI E PUNGE PIER SILVIO BERLUSCONI
L’analisi di Bruno Vespa. Sinistra a corto di memoria. Quando diceva sì alla riforma
Mediaset sfida bruno vespa: la reazione del giornalista rai a porro
Il Pd contro Bruno Vespa dopo le parole rivolte all'attivista della Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Con gli attacchi a Bruno Vespa l’opposizione svela ancora una volta quale sia la sua reale posizione sulla libertà d’informazione e sull’idea di servizio pubblico. Il conduttore di Porta a Porta è un giornalista di grande professionalità e lo ha dimostrato anche ie - X Vai su X
Bruno Vespa esplode in diretta contro la Flotilla, “Non ve ne frega niente dei poveracci di Gaza” - La frase choc di Bruno Vespa a Porta a Porta scatena polemiche: il conduttore accusa il portavoce Tony La Piccirella di ignorare i bisogni di Gaza. Da baritalianews.it
Bruno Vespa contro la Global Sumud Flotilla, cosa è successo a Porta a Porta - Bruno Vespa accende la discussione sulla Global Sumud Flotilla a ‘Porta a Porta’: cosa è successo durante il confronto ... Scrive dilei.it