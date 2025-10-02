Bruno Vespa contro la Global Sumud Flotilla cosa è successo a Porta a Porta

Quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza è impossibile da ignorare: civili, bambini inclusi, continuano a subire bombardamenti e hanno urgente bisogno di aiuti umanitari e cibo, che la Global Sumud Flotilla si propone di portare. Ma la spedizione non è solo nel Mediterraneo: le attiviste e gli attivisti coinvolti stanno facendo rumore anche nelle piazze e negli studi televisivi, dove le discussioni sulla missione si fanno sempre più accese. A Porta a Porta, Bruno Vespa ha ospitato in collegamento il portavoce della Flotilla, Tony La Piccirella. Il confronto tra conduttore e attivista si è subito acceso, con scambi diretti e toni sostenuti sulla gestione della missione e sulle responsabilità internazionali. 🔗 Leggi su Dilei.it

