C’è una domanda che bisogna porsi senza retorica: davvero paralizzare una stazione, fermare un aeroporto, incendiare un cassonetto o distruggere la vetrina di un negozio può portare un grammo di sollievo in più a Gaza o piegare le scelte di un altro Stato? Il gesto eclatante può certamente attirare le telecamere e alimentare l’adrenalina di chi lo compie, ma il risultato pratico è quasi sempre l’opposto di quello proclamato. I blocchi e le barricate interrompono servizi essenziali, rallentano chi deve lavorare, colpiscono commercianti e pendolari e aumentano la rabbia sociale dentro i nostri quartieri; trasformano la protesta in un costo immediato e tangibile per gli stessi cittadini che si vorrebbero “difendere”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bruciare e bloccare tutto in Italia non serve al popolo palestinese