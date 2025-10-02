Brt su via Marittima prorogato il senso unico di marcia

Brt, su via Marittima persiste il senso unico di marcia fino all'8 ottobre. Prorogata dunque di una settimana la precedente ordinanza che vedeva le limitazioni valide fino all'1 ottobre. A seguito della realizzazione di strutture del nuovo sistema di intelligenza per la mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

