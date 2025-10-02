Bristol Myers Squibb Alessandro Bigagli Senior Medical Director Italy 

(Adnkronos) – Bristol Myers Squibb annuncia la nomina di Alessandro Bigagli a Senior Medical Director Italy, ruolo in cui guiderà la strategia medico-scientifica dell’azienda nel Paese.   Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Anestesia e Rianimazione all’università Cattolica del Sacro Cuore, Bigagli ha svolto il ruolo di anestesista presso il reparto di Cardiochirurgia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

