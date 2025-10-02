Brianzoli rimontati a Empoli Guarino risponde a Carboni Monza la crisi non se ne va
Tanta sfortuna, tanta tensione e il periodo difficile che non accenna a finire. Il Monza, in quella che è la miglior prestazione stagionale, non va oltre il pari sul campo dell’ Empoli. Al vantaggio di Carboni risponde Guarino, nell’unica vera disattenzione difensiva dei brianzoli, che colpiscono due legni e falliscono numerose occasioni. I biancorossi restano fuori dalla zona playoff e la panchina del tecnico Bianco, nervosissimo ed espulso a metà primo tempo, non esce dal Castellani molto rinforzata. Venendo al match, i lombardi rispetto al ko col Padova cambiano sette undicesimi della formazione titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
