Brian Molko dei Placebo attacca gli Oasis | Non erano grandi autori di canzoni

Dopo queste parole, pensare ad un featuring o qualsiasi forma di collaborazione tra Oasis e Placebo sembra davvero impossibile. Perché Brian Molko, frontman della band britannica ha attaccato duramente i fratelli Gallagher. Ecco cosa ha detto. Molko sugli Oasis: “Questa ossessione tutta britannica non mi interessava”. Molko è tornato a parlare della scena musicale in cui la sua band si impose a metà anni Novanta. E, senza mezzi termini, ammette di non essere mai stato conquistato dal gruppo simbolo del Britpop che è in tour per una storica reunion proprio in questi mesi: “ Non ho mai pensato che gli Oasis fossero grandi songwriter. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

