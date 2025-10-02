Brescia azienda trasferita per non pagare le tasse | sequestrati 5 milioni a due imprenditori
Brescia, 2 ottobre 2025 – La Guardia di finanza, su disposizione del gip del Tribunale di Brescia e su richiesta della Procura, ha sequestrato beni per oltre 5 milioni di euro nei confronti di due imprenditori indagati per omessa dichiarazione, occultamento di scritture contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Al centro dell'indagine, coordinata dal pm Benedetta Callea, una società bresciana del settore delle materie plastiche, qualificata come “evasore totale”, con debiti verso l'erario per circa 5,4 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, attraverso la creazione di una nuova impresa formalmente intestata alla figlia dell'indagato principale, sarebbe stato simulato un contratto di locazione che ha permesso di trasferire attività, dipendenti e clienti dalla società indebitata a quella 'pulita’, che dal 2017 ha realizzato un fatturato di circa 10,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: brescia - azienda
Quando il calcio incontra le eccellenze del territorio, nascono collaborazioni che fanno la differenza Siamo felici di annunciare l’inizio della partnership tra Union Brescia e DAC, un’azienda che condivide con noi valori come il lavoro di squadra, la determin - facebook.com Vai su Facebook
L’azienda Italian Padel si finanzierà con un crowdfunding - X Vai su X
Confindustria Brescia, stufi di pagare energia più di altri - "Anche il governo italiano, dopo le dichiarazioni della nostra premier in assemblea pubblica di Confindustria, non ha più alibi: serve il disaccoppiamento e dobbiamo ottenerlo, bisogna accelerare ... Segnala ansa.it