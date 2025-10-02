Brescia azienda trasferita per non pagare le tasse | sequestrati 5 milioni a due imprenditori

Brescia, 2 ottobre 2025 – La Guardia di finanza, su disposizione del gip del Tribunale di Brescia e su richiesta della Procura, ha  sequestrato beni per oltre 5 milioni di euro nei confronti di due imprenditori indagati per omessa dichiarazione, occultamento di scritture contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Al centro dell'indagine, coordinata dal pm Benedetta Callea, una società bresciana del settore delle materie plastiche, qualificata come “evasore totale”, con debiti verso l'erario per circa 5,4 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, attraverso la creazione di una nuova impresa formalmente intestata alla figlia dell'indagato principale, sarebbe stato simulato un contratto di locazione che ha permesso di trasferire attività, dipendenti e clienti dalla società indebitata a quella 'pulita’, che dal 2017 ha realizzato un fatturato di circa 10,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

