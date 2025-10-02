È andato in scena ieri sera l’ultimo turno della fase a gironi della Coppa Italia d’Eccellenza, che poi tornerà in scena con la fase a eliminazione diretta a metà novembre. Ricordiamo la formula del torneo regionale: nei nove gironi da quattro squadre ciascuno si qualificavano agli ottavi di finale le nove vincitrici più le sette migliori seconde (per un totale di sedici). Per quanto riguarda le reggiane, nel girone 2 il BrescelloPiccardo vince (e vola agli ottavi) per 2-1 col Salsomaggiore. Gol di Corbelli e Mastaj che rimontano Musaj. Nel girone 3 solo 1-1 tra Real Formigine (Cristiani) e Arcetana (Barbieri, biancoverdi eliminati). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Brescello/Piccardo e Vianese agli ottavi