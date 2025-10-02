Bremer convocato dal Brasile per le amichevoli con Corea del Sud e Giappone? Ancelotti ha deciso la scelta ufficiale sul difensore della Juve

Bremer è stato convocato dal Brasile per le amichevoli con Corea del Sud e Giappone? Ecco la decisione ufficiale di Ancelotti sul difensore. Un riposo programmato, una scelta di buonsenso che fa felice la Juventus. Gleison Bremer non è stato convocato dal CT del Brasile, Carlo Ancelotti, per le prossime amichevoli contro Corea del Sud e Giappone. Una mancata chiamata che non è una bocciatura, ma una decisione per permettere al difensore di recuperare al 100% dopo un periodo a dir poco intenso. Un riposo concordato per recuperare le energie. Dopo il rientro dal gravissimo infortunio al ginocchio, Bremer è stato subito gettato nella mischia da Igor Tudor, che non ha mai voluto rinunciare al suo leader difensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

