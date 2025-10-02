Brasile il Cristo Redentore di Rio si tinge di rosa

La statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro si è illuminata di rosa per inaugurare il mese della prevenzione del tumore al seno. Ai suoi piedi, attiviste e pazienti hanno assistito all’evento promosso dalla Fundacao Laco Rosa. Ogni ottobre la campagna mondiale ricorda l’importanza della diagnosi precoce, come la mammografia annuale, per salvare vite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brasile, il Cristo Redentore di Rio si tinge di rosa

" Lo vedi? Niente è impossibile. Arriva sempre il momento giusto per tutto: basta aspettare. Anche la luna, quando è bella piena, matura, può cascarti fra le braccia." _Federico Fellini, "La voce della luna" ph: Leonardo Sens, Cristo Redentore (Brasile)

Alluvione Brasile, il Cristo di Rio diffonde il messaggio d'aiuto per le vittime illuminando la città: il video - Il simbolo di Rio de Janeiro e dell'intero Brasile, il Cristo Redentore, ha reso un toccante omaggio alle vittime dell'alluvione che ha devastato lo stato di Rio Grande do Sul.

Tumore al seno, il Cristo Redentore di Rio si tinge di rosa - Ai piedi del monumento di 40 metri, che si affaccia sulle spiagge e sulle montagne di Rio, attiviste e persone in terapia si sono riunite per assistere allo spettacolo