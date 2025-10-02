Brasile il Cristo Redentore di Rio si tinge di rosa

La statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro si è illuminata di rosa per inaugurare il mese della prevenzione del tumore al seno. Ai suoi piedi, attiviste e pazienti hanno assistito all’evento promosso dalla Fundacao Laco Rosa. Ogni ottobre la campagna mondiale ricorda l’importanza della diagnosi precoce, come la mammografia annuale, per salvare vite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

