Brambati fa il punto sulla Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sui bianconeri e su mister Tudor. L’ex calciatore Brambati ha analizzato a TMW Radio il momento della Juve dopo il pareggio contro il Villarreal soffermandosi sul mister bianconero Tudor. PAROLE – «Mancano tre giocatori. È stato spostato tutto quello che si poteva davanti, come investimento, pensando che Vlahovic poi sarebbe andato via, ma oggi sembra esserci quasi un esubero. Dietro invece e sugli esterni, e a centrocampo, manca qualcosa. Poi dico che Di Gregorio non è da Juve. Se lo è, lotterà sempre per il quarto o quinto posto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brambati fa il punto sulla Juve: «Mancano tre giocatori a questa squadra. Tudor è stato tenuto ma penso che i bianconeri aspettino ancora Conte». Poi sentenzia così su Di Gregorio

Brambati duro: "Di Gregorio non è da Juve, mancano tre giocatori. Tudor tenuto per un motivo" - Ospite di Maracanà su TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha analizzato la situazione di Juventus, Inter e non solo. Da tuttojuve.com

Brambati: "Juve-Atalanta partita importantissima, per lo Scudetto dico Milan e occhio alla Roma" - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. Lo riporta tuttojuve.com