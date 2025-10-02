Brambati | De Bruyne? La postura rispetto a quella di Modric è completamente diversa

Massimo Brambati ha parlato della differenza tra De Bruyne al Napoli e Modric al Milan durante 'Maracanà', sulle frequenze di 'TMW Radio'. Ecco le parole dell'ex calciatore e ora procuratore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Brambati: “De Bruyne? La postura rispetto a quella di Modric è completamente diversa”

In questa notizia si parla di: brambati - bruyne

Massimo Brambati ha rivelato due clamorose indiscrezioni di mercato che riguardano l'Inter, sia sul portiere che sull'allenatore. - facebook.com Vai su Facebook

Brambati critico: “De Bruyne? Ha la postura di uno che è lì ad elemosinare la prestazione…” - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e e procuratore. Riporta tuttonapoli.net

Brambati: "Mi hanno riportato che De Bruyne ha litigato ben più di una volta..." - L'ex calciatore Massimo Brambati, attraverso l'intervista che ha rilasciato ai microfoni di TMW, ha fatto il punto sulle italiane di Champions, soffermandosi sulla Juventus e sul Napoli di Antonio Con ... Secondo msn.com