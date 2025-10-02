Bradisismo ancora in atto la sequenza sismica del pomeriggio

La piccola crisi sismica in corso si stia delineando come il rilascio progressivo di uno stress accumulato su un medio lungo periodo, da poche settimane a qualche mese (più una sequenza che uno sciame), al momento le scosse in corso sembrerebbero degli aftershock di quella delle 19:57. La faglia o la famiglia di faglie ha . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Campi Flegrei, cosa succede: il bradisismo. Negli ultimi cinque anni attività sismica e magnitudo sono aumentate: 1.813 scosse solo a febbraio - Sono state sette, finora, nel giro di 28 minuti, le scosse di terremoto avvertite ai Campi Flegrei, la più forte delle ... Scrive ilmessaggero.it

Campi Flegrei e bradisismo. Negli ultimi cinque anni attività sismica e magnitudo sono aumentate: 1.813 scosse solo a febbraio - In vent'anni il sollevamento del terreno è stato di 143 centimetri, ma nonostante le ultime scosse, non ci sarebbe una minaccia eruttiva L’area dei Campi Flegrei continua a vivere sospesa tra ... Come scrive leggo.it

