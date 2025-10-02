Bracconieri a caccia di cinghiali con armi proibite

Porto abusivo di parte di armi da guerra, alterazione d’arma, caccia con mezzi vietati e caccia in giornata di silenzio venatorio. È la sfilza di reati dei quali rispondono due bracconieri italiani, denunciati dalla polizia locale metropolitana per aver cacciato cinghiali con armi modificate, in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

A caccia fuori periodo, con richiami vietati e senza licenza: Bracconieri denunciati

