Bracciali scultorei collane sovrapposte e orecchini originali | tutte le tendenze gioiello che brillano sulle passerelle della Ville Lumiere 

O pere d’arte in movimento. Collane, orecchini e bracciali conquistano le passerelle della Paris Fashion Week Primavera-Estate 2026 trasformandosi in protagonisti assoluti dei look degli show, da Tom Ford a Dior, da Saint Laurent a Lanvin. Dalle sfilate della Milano Fashion Week Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X Leggi anche › Dalle passerelle al front row, alla Milano Fashion Week trionfano le donne over 40 Non semplici dettagli più o meno preziosi, ma dichiarazioni di stile capaci di catturare la luce e ridefinire il carattere di un’intera collezione: tra richiami rétro e nuove sperimentazioni, i gioielli delle sfilate di Parigi dettano i trend della prossima stagione calda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

