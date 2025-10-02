Bournemouth-Fulham venerdì 03 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Grande inizio di stagione per il Bournemouth, ma anche il Fulham, nonostante venga dalla sconfitta per 3-1 al Villa Park, può dirsi soddisfatto. Le Cherries hanno pareggiato contro Newcastle e Leeds ma sono comunque molto ben piazzati in classifica, praticamente in zona Champions League, dunque è normale che i bookmaker abbiano assegnato ai londinesi il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: bournemouth - fulham
Pronostico Bournemouth-Fulham: tre indizi fanno una prova
Top 7 League Centre-backs: Passes to penalty box per 90 A. Bastoni (Internazionale, 26) — 4.77 R. Bensebaini (Dortmund, 30) — 4.15 C. Verdonk (NEC, 28) — 4.13 M. Senesi (Bournemouth, 28) — 3.44 D. da Costa (Mainz 05, 32) — 3.36 htt - X Vai su X
PREMIER LEAGUE - 5a GIORNATA Vince ancora il Liverpool, che aumenta a 5 il suo vantaggio su Arsenal, Tottenham e Bournemouth. Il Crystal Palace supera Chelsea e Manchester City e sale in quinta posizione. Vince il Manchest Vai su Facebook
Pronostico Bournemouth-Fulham 3 ottobre 2025: 7ª Giornata di Premier League - Fulham, scontro della settima giornata di Premier League in scena al Vitality Stadium il 3 ottobre 2025: analisi completa su entrambi gli stati di forma e ... Da bottadiculo.it