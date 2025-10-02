Bouaddi Juventus il baby obiettivo bianconero domina contro la Roma | numeri incredibile per il classe 2007 del Lille che incanta l’Europa

Bouaddi Juventus, il baby obiettivo bianconero domina contro la Roma: ecco come ha giocato il centrocampista. Un predestinato, un talento che brucia le tappe a una velocità impressionante. Ayyoub Bouaddi, centrocampista classe 2007 del Lille e obiettivo del calciomercato Juve, ha offerto una prestazione sontuosa contro la Roma in Europa League, dominando il centrocampo con la personalità di un veterano. I suoi numeri, a fine partita, sono a dir poco sbalorditivi. Non ancora maggiorenne, Bouaddi ha giocato tutti i 90 minuti contro una squadra di alto livello come la Roma, dimostrando di essere un giocatore totale, efficace in entrambe le fasi di gioco.

