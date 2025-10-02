Botic van de Zandschulp lancia la racchetta sugli spalti! Brivido tra il pubblico a Shanghai

Botic van de Zandschulp si è reso protagonista di un incredibile gesto durante il primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista olandese ha perso il servizio nel quinto game del primo set contro il portoghese Nuno Borges e non è riuscito a mantenere la calma: ha scaraventato una pallina a lunga distanza e poi ha lanciato la propria racchetta sugli spalti, sfiorando il pubblico e rischiando di ferire qualche spettatore. La traiettoria era pericolosa, ma fortunatamente non ha colpito gli appassionati che si erano recati sul posto per godersi questo incontro sul cemento della località cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

