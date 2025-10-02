Botic van de Zandschulp lancia la racchetta sugli spalti! Brivido tra il pubblico a Shanghai
Botic van de Zandschulp si è reso protagonista di un incredibile gesto durante il primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista olandese ha perso il servizio nel quinto game del primo set contro il portoghese Nuno Borges e non è riuscito a mantenere la calma: ha scaraventato una pallina a lunga distanza e poi ha lanciato la propria racchetta sugli spalti, sfiorando il pubblico e rischiando di ferire qualche spettatore. La traiettoria era pericolosa, ma fortunatamente non ha colpito gli appassionati che si erano recati sul posto per godersi questo incontro sul cemento della località cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: botic - zandschulp
Pronostico e quote Botic Van de Zandschulp – Matteo Arnaldi, Winston-Salem 20-08-2025
Marton Fucsovics piega in due set Botic van de Zandschulp a Winston-Salem e conquista il suo primo titolo sul cemento
Nooooo Botic, quoque tu! - X Vai su X
Botic van de Zandschulp lancia la racchetta sugli spalti! Brivido tra il pubblico a Shanghai - Botic van de Zandschulp si è reso protagonista di un incredibile gesto durante il primo turno del Masters 1000 di Shanghai. oasport.it scrive
Follia Van De Zandschulp: scaglia la racchetta con violenza e sfiora gli spettatori in tribuna! - Tuttavia, il giudice di sedia ha deciso di limitarsi a un semplice warning, tra lo stupore del pubblico presente. Come scrive msn.com