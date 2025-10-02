Boscaglia analizza | Giovani in Italia il minutaggio obbligatorio può creare danni

Boscaglia a TMW Radio, le parole dell’allenatore sui talenti italiani e sull’importanza di far giocare i più meritevoli. Roberto Boscaglia, allenatore con una lunga esperienza tra Serie B e Serie C, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di un tema centrale nel calcio italiano: la crescita dei giovani e il loro impiego nei campionati professionistici. IL TEMA DEI GIOVANI – «In passato, l’Italia vinceva gli Europei Under 21 senza obblighi di minutaggio, perché i giovani bravi giocavano, come Pio Esposito all’Inter. Se un giovane è bravo, deve giocare; se non lo è, no. L’obbligo di minutaggio può far perdere giocatori validi che non rientrano nei criteri, creando drammi psicologici per i ragazzi che finiscono il minutaggio e poi spariscono». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Boscaglia analizza: «Giovani in Italia, il minutaggio obbligatorio può creare danni»

In questa notizia si parla di: boscaglia - analizza

Giovani in fuga dal ricco Nord: l’Italia si svuota dove è più forte - L’Italia continua a perdere giovani, e non è solo una questione numerica. Secondo huffingtonpost.it

Ecco la cyber-nazionale italiana: i giovani fuoriclasse dell’hacking - Lo scopo di questa iniziativa è favorire lo sviluppo di competenze tecniche fra i giovani, individuare e valorizzare talenti, e contribuire a dare visibilità alle tematiche della cybersicurezza. Segnala repubblica.it