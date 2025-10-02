È stata per tanti anni la sfida che ha assegnato il secondo posto dietro al Bayern Monaco, e adesso la gara tra Borussia Dortmund e RB Lipsia vuole tornare ad avere quest’aura di grandezza che entrambe le squadre hanno perso nelle ultime stagioni. I gialloneri di Kovac vengono dalla vittoria in Champions contro l’Athletic Bilbao, sesta vittoria in 9 gare ufficiali . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Borussia Dortmund-RB Lipsia (sabato 04 ottobre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gialloneri di forza sui Roten Bullen