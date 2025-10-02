Borsa di studio Supermedia 2025 come fare domanda e ottenere fino a 1.300 euro

Bonus da 750 a 1.300 euro agli studenti, ma non per tutti. Ancora pochi giorni per presentare la richiesta della borsa di studio Supermedia 2025, il sostegno economico rivolto alle alunne e alunni che hanno superato l’anno scolastico 20242025 con voti alti, ma appartenenti a famiglie di determinate categorie di dipendenti pubblici. Il sussidio è rivolto a coloro che hanno concluso le scuole medie o sono stati promossi nella classe successiva alle superiori oppure hanno conseguito la maturità. L’Inps ha comunicato di aver già iniziato l’elaborazione delle domande, ma c’è ancora tempo fino al 13 ottobre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

