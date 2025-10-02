Pierpaolo Borroni, il vero vincitore delle elezioni regionali a Civitanova, ora è un papabile assessore. Nonostante l’appoggio tiepido del suo partito ha raccolto 3.834 preferenze in provincia, piazzandosi dietro a Silvia Luconi ma battendo Mirco Braconi, candidato di Potenza Picena appoggiato da tutto l’apparato di Fratelli d’Italia, eppure non eletto. Una eventuale chiamata di Borroni nella giunta Acquaroli libererebbe lo scranno del consiglio regionale per Braconi, staffetta gradita al governatore. Una ipotesi per ora, ma con questo scenario e forte dei numeri usciti dalle urne Borroni ha chiesto e ottenuto la convocazione del direttivo di Civitanova questa sera alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borroni con un piede nella giunta. E stasera resa dei conti sul Comune