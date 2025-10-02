BOOM! TENAGLIA DE MARTINO E NUOVO FORMAT RAI2 PER BATTERE L’ACCESS MEDIASET

Rai si è definitivamente svegliata, meglio tardi che mai. Affari Tuoi in onda 7 su 7, chiusura assieme alla Ruota della Fortuna per non regalare 10 minuti di picchi a Mediaset e ora il nuovo access di Rai2. Se Un Posto al Sole su Rai3 continua ad andare bene, il problema è la seconda rete rai con Tg2 Post che non ha mai trovato una sua identità rispetto ai talk politici di La7 e Rete 4 e nemmeno gli ascolti. E così, riferisce Affari Italiani, a Viale Mazzini si ragiona sul sostituire la striscia informativa del Tg2 sostituendola con un nuovo format. Tra le idee uno show politico come Quelli che dopo il Tg. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BOOM! TENAGLIA DE MARTINO E NUOVO FORMAT RAI2 PER BATTERE L’ACCESS MEDIASET

