Boom di vomito e diarrea sulla nave da crociera | il viaggio nei Caraibi è un disastro

Chi si imbarca per una crociera diretta ai Caraibi non può immaginare di finire invischiato in un'epidemia. La svenutra si è abbattuta su decine di passeggeri della nave "Serenade of the Seas" della compagnia Royal Caribbean. La crociera era partita da San Diego il 19 settembre ed era attesa a. 🔗 Leggi su Today.it

